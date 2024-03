PADOVA - Fervono i preparativi per la Padova Marathon: manca meno di un mese a domenica 21 aprile e ieri sono stati presentate a palazzo Moroni le tre Stracittadine che tradizionalmente accompagnano l'evento e tutte le attività di contorno legate a turismo, commercio e cultura. In sala Bresciani Alvarez hanno fatto gli onori di casa il sindaco Sergio Giordani e l'assessore Diego Bonavina, ma protagonista della conferenza stampa è stato come di consueto Roberto Gasparetto, presidente di Assindustria Sport, la società organizzatrice della manifestazione. Numerosi anche gli ospiti, presenti a vario titolo: il presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono, il direttore di Venicepromex Franco Conzato, il direttore finanziario di Alì Spa Marco Canella; per AcegasApsAmga c'era Luciana De Mori, per Estenergy Filippo Boraso e per la Fiasp Padova Andrea Gusella. «Ci prepariamo a vivere una festa popolare - ha detto Gasparetto - e proprio perché vogliamo che sia tale puntiamo a coinvolgere proprio tutti, facendo indossare t-shirt e scarpe da ginnastica anche a chi non è allenato ma vuole comunque vivere appieno l'evento partecipando. La parola chiave è partecipare, indipendentemente dal livello di preparazione, godendosi le bellezze di Padova e la meravigliosa cornice di Prato della Valle. Se abbiamo scelto di presentare le Stracittadine assieme alle iniziative del "Sistema Padova" è proprio perché sono tanti gli ingredienti che la Padova Marathon vuole legare assieme. Lo facciamo all'insegna dello slogan Run the city, che accompagna la campagna promozionale di questa edizione. Un invito tutt'altro che casuale, perché l'idea è proprio questa: riappropriarsi di una città unica, sede di due siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Ne siamo orgogliosi, perché la Padova Marathon oltre a essere il più grande evento sportivo del territorio, è quello che meglio sa legare in un unico filo sport e cultura, agonismo e sano stile di vita, e poi turismo, ambiente e aggregazione sociale».

I percorsi

Vediamo allora le principali occasioni proposte per questa edizione, a partire dalle Stracittadine. Quella da un chilometro è pensata appositamente per anziani e disabili; chi è più allenato potrà scegliere fra 5 e 10 chilometri. Attenzione al percorso: per questa edizione è stato parzialmente ridisegnato in seguito ai lavori sul ponte di Voltabarozzo e interesserà in particolare il quartiere Forcellini. È già possibile acquistare in prevendita il pettorale presso alcuni punti vendita Alì & Aliper selezionati oppure online attraverso il servizio di spesa Aliperme.it. Si riceveranno anche la nuova t-shirt che si ispira al claim "Run the city", medaglia e sacca ristoro (da ritirare dopo la corsa, in Prato della Valle), oltre ad assicurazione, assistenza tecnica e medica. In esclusiva solo su Aliperme.it, sarà possibile approfittare della Promo Speciale 4x3: tutti coloro che sceglieranno di acquistare in prevendita su Aliperme.it il proprio pettorale ne riceveranno 4 al prezzo di 3.

Le promozioni

Dal 18 aprile al 18 maggio (esclusi il 25 aprile e il 1. maggio) con il voucher, il pettorale o la medaglia della maratona, della mezza maratona e delle stracittadine, si potrà approfittare di uno sconto dedicato negli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa (elenco completo sul sito www.padovamarathon.com). La Cooperativa Radio Taxi Padova offre uno sconto del 10% su tutte le corse effettuate nel giorno della Maratona utilizzando l'applicazione AppTaxi; sconto del 10% anche sulle corse effettuate tramite AirService. Per parte sua, Serenissima Taxi ha dato la propria disponibilità al trasporto delle persone con disabilità nel giorno della Maratona. Attivata una convenzione con Discover Padova per una scontistica di 3 euro nella visita guidata prevista giovedì 25 aprile per maratoneti e accompagnatori. Dal 19 al 21 aprile ingresso gratuito a Musei Eremitani (esclusa Cappella degli Scrovegni), Palazzo della Ragione, Palazzo Zuckermann e al Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea, presentando il voucher che i maratoneti troveranno nella busta contenente il loro pettorale. Ingresso scontato fino al 12 maggio per le mostre "Da Monet a Matisse. French Moderns, 1850-1950" a Palazzo Zabarella (Padova) e fino al 16 giugno per "Backstage - Mimmo Cattarinich e la magia del fotografo di scena", al Museo Villa Bassi (Abano Terme).

AcegasApsAmga curerà pulizia e raccolta differenziata in tutta l'area dell'evento e propone a tutti il test digitale "Che riciclatore sei?" che permetterà di mettere un tassello in un'opera d'arte che sarà completata solo al termine della giornata. Infine, EstEnergy invita a partecipare al suo concorso a premi a cui accedere fotografando i QR code presenti sui totem brandizzati EstEnergy Gruppo Hera posizionati all'interno del villaggio di Prato della Valle. Per partecipare, basterà rispondere a una semplice domanda sulla sostenibilità. Il meccanismo dell'instant win dirà subito se si è vinto uno dei bonus messi in palio.