PADOVA - Non si svolgeranno prima della metà della prossima settimana i funerali di Manuel Ntube, il difensore sedicenne della formazione under 17 del Padova che ha perso la vita a Ferrara, travolto da un Suv mentre era in sella della sua bicicletta. Il pubblico ministero Ciro Alberto Savino della procura di Ferrara ha disposto per mercoledì l’autopsia sul corpo della giovane vittima, con contestuale assegnazione di una consulenza cinematica e sul telefono del conducente dell’automobile. Pertanto per questa ragione le esequie si terranno nella seconda parte della prossima settimana. Il 37enne ferrarese conducente del suv è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. La tragedia ha scosso l’intero ambiente biancoscudato e tutte le squadre che giocheranno oggi e domani lo faranno scendendo in campo con il lutto al braccio, mentre prima del fischio di inizio sarà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Manuel, oltre che per le vittime di Ischia come già precedentemente era stato stabilito. Inclusa la prima squadra che domani alle 14.30 all’Euganeo affronterà il Trento.

TANTA COMMOZIONE

Valentini e compagni sono rimasti molto scossi dalla scomparsa del giovane difensore e oltre a esprimere la loro commozione sui social sarebbero intenzionati a partecipare al funerale. Al quale non mancheranno sicuramente gli amici nonché compagni di squadra di Manuel che domani non giocheranno dato che la partita in trasferta con i pari età del Pordenone è stata rinviata. Ieri pomeriggio comunque si sono ritrovati al campo di allenamento del Vermigli e oltre all’allenatore Giuseppe Agostini e al responsabile del vivaio biancoscudato Carlo Sabatini, era presente anche la psicologa che segue le giovanili del Padova e che in questi giorni cercherà di effettuare un percorso con i ragazzi per aiutarli a superare il lutto del loro amico. Lo staff tecnico ha lasciato ai giovani piena libertà di scelta se allenarsi o meno: alcuni si sono messi gli scarpini per fare una sgambata, altri invece non se la sono sentita.

Manuel era approdato al Padova un anno e mezzo fa e coltivava il sogno di arrivare a giocare in serie A tanto che ogni giorno prendeva il treno per fare la spola tra Ferrara e Padova per andare all’allenamento. Tra le numerosissime attestazioni di cordoglio arrivate alla società biancoscudata anche quello dell’Inter dato che Michael, fratello maggiore di Manuel, attualmente in forza all’Albinoleffe, ha militato nella formazione Primavera nerazzurra. Intanto tra i messaggi di cordoglio alla famiglia di Manuel c’è quello del sindaco di Ferrara Alan Fabbri. «Piangiamo la morte di un giovane, il dolore è straziante per quanto è accaduto. Esprimo la mia vicinanza ai genitori. Siamo a disposizione, insieme alla Polizia locale che ho già contattato, per fornire il nostro supporto ai famigliari e per dare il nostro contributo affinché sia fatta giustizia e siano accertate le responsabilità».