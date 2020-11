A fuoco la mansarda, i pompieri evitano il peggio

Alle 4:30 circa di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Aldo Moro a Pozzonovo per l’incendio divampato in una mansarda adibita a lavanderia: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Este con un’autopompa e l’autoscala sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando l’estensione del rogo a tutta la casa. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di aereazione e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate alle 9 circa.

