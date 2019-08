CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA Calci e pugni contro l'ex moglie. Ma la furia, la violenza, la follia non si arrestano neppure davanti al figlio piccolo, di otto anni. Ancora una storia di maltrattamenti nascosti dietro le mura domestiche, sotto facciata di una palazzina dal decoro piccolo borghese, un finto ordine, fiori alle finestre e bici appoggiate all'ingresso, dove tutti sanno, ma nessuno denuncia ciò che accade, anche dopo avere ascoltato grida e visto quell'uomo barcollare mille volte sotto l'effetto dell'alcol. Ma l'altra notte la storia ha un diverso epilogo. I carabinieri sono stati chiamati dalle stesse vittime ed è finito in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, R.I., queste le sue iniziali, 43 anni, originario della Moldavia, ma residente a Padova.