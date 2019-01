Malattia rara. Miriam, la poetessa padovana che non può usare le mani

di Gabriele Pipia

PADOVA - Con la testa si può fare tutto, e questa volta non è solamente un modo di dire. Si può reagire di fronte alle grandi sfortune della vita e si può trovare la forza per scrivere il proprio libro dei sogni.di Curtarolo ne è la perfetta dimostrazione. Ha unache le impedisce di utilizzare le mani, ma è appena riuscita a pubblicare un libro con le proprie poesie. Usando la testa, appunto. Miriam compirà ventotto anni il prossimo 8 marzo, proprio il giorno della Festa della Donna. La sua è una straordinaria storia di tenacia e volontà perché questa giovane e sorridente poetessa riesce a scrivere utilizzando un particolare pulsante premuto con la testa, che le consente di scegliere le lettere dell'alfabeto. In questo modo forma parole, frasi, discorsi. Ogni suo gesto è naturale, ma chi la conosce bene la definisce una ragazza davvero speciale.