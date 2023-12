VILLAFRANCA PADOVANA - «Eccolo qui il giorno che tutti noi speravamo, ma oramai non credevamo più potesse accadere. Oggi 18 dicembre per la prima volta nella sua vita Marco, grazie al grande intervento subito all'Ospedale Gaslini di Genova dal professor Giorgio Marrè Brunenghi viene verticalizzato e messo in piedi. Quello che stiamo vivendo è una cosa che ci è scoppiata dentro. Un'emozione che non sappiamo nemmeno definire. Credo che questo sia il più bel regalo di Natale che Marco potesse fare a tutti. Ora sta a lui continuare nel suo percorso». É papà Tomas Bellotto a raccontare ciò chi ieri mattina è accaduto all'ospedale di Genova dove Marco, 11 anni, sta ultimando le lunghe settimane di riabilitazione dopo il secondo importante e impegnativo intervento chirurgico a cui è stato sottoposto quest'anno.

L'ISCHEMIA

Marco è affetto da una malattia genetica molto rara chiamata malattia dei piccoli vasi con emorragia, una malattia che alla nascita lo ha portato ad avere un'ischemia celebrale con tetraparesi spastica ed epilessia che gli impedisce di camminare autonomamente e lo costringe all'uso della carrozzina. Gli interventi a cui Marco è stato sottoposto, ad aprile alla gamba destra e ad ottobre alla gamba sinistra, si erano resi necessari per poter sistemare le anche, il bacino e i piedi in modo che potesse sentire un po' di sollievo dai costanti dolori. Ma quello che è accaduto ieri mattina è andato oltre le aspettative. «Fino ad ora Marco è sempre stato seduto su una sedia a rotelle - racconta il papà - ciò che è accaduto era quel punto interrogativo che sembrava impossibile. Agganciato alla statica è stato messo in verticale per la prima volta nella sua vita, questo gli permette di provare piano piano il sostegno delle sue gambe. Quello che potrà accadere da qui in poi si vedrà solo con il tempo, ma Marco sta dimostrando una forza e una tenacia che stupisce tutti. Questo infatti era uno step che rappresentava una grossa incognita, ma Marco ci ha stupiti».

«Il passaggio alla verticalizzazione per lui significa, finalmente, poter avere anche un'altra prospettiva rispetto alla sedia a rotelle - continua il papà - e magari un domani poter camminare appoggiato a qualcuno, o con l'aiuto di un sostegno. Tutto ciò che sta accadendo è una gioia per Marco che ci sta mettendo tanta forza».

LA RIABILITAZIONE

Intanto il 24 dicembre il papà andrà a Genova a prendere Marco e la moglie Cristina per riportarli a casa a Villafranca Padovana dopo il periodo di riabilitazione post intervento, e nell'abitazione di Ronchi sarà festa in famiglia. Poi il percorso prevede ancora fisioterapia continuando anche con i passaggi della verticalizzazione.