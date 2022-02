Arrivano gli agenti a casa, tenta di disfarsi della droga e di fuggire nei campi. Denunciato un 20enne incensurato

LOREGGIA (PADOVA) - Spacciava ai coetanei, nelle aree verdi di Loreggia nel cuore del Camposampierese. Dopo aver raccolto indizi a suo carico, oggi, 9 febbraio, gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese hanno proceduto ad una perquisizione a casa di un ventenne incensurato. Il ragazzo alla vista del personale in divisa ha provato a dileguarsi nei campi con un vasetto in tasca, ma è stato raggiunto dopo qualche minuto. Recuperate numerosi dosi di marijuana che l'indagato spacciava ai giovanissimi del paese e dei comuni contermini. Portato negli uffici del Comando, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Con questa operazione gli agenti della Polizia locale del comandante Antonio Paolocci e del vice Filippo Colombara sono convinti di aver stroncato un giro di spaccio importante tra gli studenti del territorio. A casa dell'indagato è stata recuperata anche tutta l'attrezzatura per coltivare a domicilio la marijuana. Indagini in corso per riuscire a quantificare il numero di assuntori che si rifornivano da lui per lo sballo quotidiano.