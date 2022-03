FONTANIVA - Una professione che è la sua vita. Precisissimo con le forbici come pure con il rasoio, con i quali ha abilità come pochi: frutto dell’esperienza, ma anche di un lavoro che è sempre stato la sua passione. Chiunque gli si affida per lui è un cliente unico e speciale.

Eccolo con il camice d’ordinanza nel salone in via Dante a Fontaniva anche il 9 marzo scorso, giorno particolare che gli è valso una bella sorpresa: è stato festeggiato dai familiari al traguardo degli 80 anni.

Non se lo aspettava Lino Meneghini ed ovviamente è stato molto felice. Nel salone ci sono due poltrone, una per i suoi affezionati clienti e l’altra per quelli del figlio Fabrizio che ha seguito le orme del padre, una sorta di figlio d’arte.

Sposato con Agnese, Lino ha cominciato a lavorare quando aveva 12 anni nel 1954. Ha fatto prima l’apprendista da un barbiere a Fontaniva. Ha poi frequentato la scuola per parrucchieri attraverso la quale, dai 18 fino ai 21 anni, ha lavorato come barbiere all’interno della grande caserma Ederle dell’esercito americano, a Vicenza. Sempre a 21 anni ha svolto il servizio militare ed una volta rientrato a Fontaniva, nel 1964, ha avviato in proprio la sua attività in via Dante, realizzando il sogno della sua vita. Sogno che continua e che ha avuto la gioia di coinvolgere anche il figlio. Lavorano fianco a fianco dal 1991.

«Lino - dicono gli amici e non solo i familiari - é un uomo buono, dal cuore grande, tant’è che presta ancora oggi parte del suo tempo anche per le persone che hanno bisogno dei suoi servizi, ma che per vari motivi, in primis l’età avanzata, non possono raggiungerlo nel salone. Gli incontri a domicilio diventano anche un’occasione per dialogare in amicizia».

Lino adora i due nipoti Andrea e Noemi. In gioventù ha praticato il ciclismo ed è da sempre tifosissimo dell’Inter.