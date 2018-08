di Camilla Bovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLESINO (PADOVA) - Una, con tanto di, aldi. La busta è stata intercettata lo scorso venerdì mattina al centro smistamento di Poste Italiane a Monselice e il destinatario era, insediatosi da appena due mesi. Il sistema di sicurezza ha rilevato l'anomalia ed è subito scattata la richiesta di intervento ai carabinieri. I militari della Compagnia di Este sono prontamente intervenuti e hanno sequestrato il plico con tutto il suo contenuto. Intanto il primo cittadino, forzista ma eletto in paese con la civica Insieme per Solesino, è stato convocato in caserma ed ascoltato a lungo, dopo aver potuto prendere visione della missiva a lui destinata. La lettera riportava solo poche frasi., una di queste, la minaccia finale. A renderla più concreta, i tre proiettili inseriti nella busta, a