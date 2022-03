Colto da infarto mentre si allena con un amico, ciclista 68enne in condizioni disperate

LOREGGIA - Un probabile infato ha colpito uno sportivo di 68 anni impegnato in una corsa in bicicletta in compagnia di un amico. Momenti di paura oggi, 29 marzo alle 17, in via Morosini a Loreggia. Un ciclista in compagnia di un amico stava procedendo in direzione Camposampiero per un allenamento di fine giornata, quando all'improvviso si è accasciato privo di sensi. E' stato l'amico di pedalata ad accorgersi della gravità della situazione.

Lo sportivo è stato sottoposto a massaggio cardiaco per diversi minuti anche grazie all'aiuto di un'operatrice socio sanitaria che vive non distante dal luogo e ha capito che si stava materializzando una tragedia. L'attività rianimatoria è stata proseguita in un secondo momento dal personale medico del Suem 118 che è riuscito a stabilizzarlo. Poi la corsa all'ospedale di Camposampiero in prognosi riservata. L'infartuato si trova in condizioni critiche, saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini di recupero. Sul luogo si è portata una pattuglia della Polizia locale della Federazione del Camposampierese per raccogliere informazioni dai testimoni ed effettuare i rilievi.