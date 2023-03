Villa del Conte. Schianto tra un'auto e un camion, conducente resta incastrato: finisce in ospedale

VILLA DEL CONTE (PADOVA) - Poco prima delle 15 di oggi, 24 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 58 in via Guglielmo Marconi a Villa del Conte per lo scontro tra un’auto e un autoarticolato: ferito il conducente del mezzo leggero. I pompieri accorsi da Cittadella, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto il conducente rimasto incastrato.

Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.