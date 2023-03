Incidente doppio nel tratto maledetto della A4: prima tra due Tir, poi fra le auto in coda. Caos traffico

La nebbia, le code e poi due tamponamenti nel tratto maledetto della A4. Sono due gli incidenti accaduti questa mattina, venerdì 24 marzo verso le 7:30, nel tratto compreso tra Cessalto e San Stino di Livenza sulla carreggiata in direzione di Trieste.

In un primo tamponamento, due Tir si sono schiantati l'uno sull'altro. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito ma la viabilità ha registrato subito le conseguenze. Poco più indietro infatti si è formata una coda nella quale si sono tamponate altre quattro autovetture. Anche in questo caso nessuno è rimasto ferito ma la viabilità è andata ancora più in tilt. Nonostante l'autostrada sia rimasta aperta, le code si sono formate tra San Donà e San Stino di Livenza. Sul posto sono intervenuti gli ausiliari di Autovie Venete, otto carri di soccorso e la Polizia stradale.