Ultimo aggiornamento: 19:06

PADOVA - Spaventoso incidente stradale con 7 feriti (tra cui un piccolo di pochi mesi) in un frontale Codevigo avvenuto poco dopo le 16.30. Unaproveniva da Sottomarina in direzione Venezia e si è scontrata frontalmente con unache viaggiava verso Sottomarina.Subito sul posto l'elisoccorso per trasportare i feriti più gravi in ospedale.