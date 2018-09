Moto contro Panda, perde la vita a 18 anni: inutile il massaggio cardiaco

VIGODARZERE - Tragedia della strada in centro a Vigodarzere poco dopo le 17 di oggi, 16 settembre: un ragazzo di 18 anni, che viaggiava su una moto Ktm da cross, è morto. Per motivi ancora da chiarire, la moto si è scontrata con una Fiat Panda. Il motociclista è stato soccorso e gli è stato praticato per mezz'ora, disperatamente, il massaggio cardiaco, ma non c'è stato nulla da fare. Trasportato in ambulanza in codice rosso a Padova, all'ospedale non hanno potuto che accertare il suo decesso. Viabilità nel caos con lunghe code verso Padova.

