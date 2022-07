Con lo scooter contro il cordolo del marciapiede: cade e muore a 37 anni

PADOVA - Incidente mortale oggi, 14 luglio, in via D'Avanzo all'incrocio con via de Menabuoi. Per cause in corso d'accertamento un cittadino tunisino di 37 anni, Majouri Maher mentre si trovava in sella al suo scooter è andato a sbattere contro il cordolo di un marciapiede, finendo rovinosamente a terra. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito. Subito soccorso dal personale medico del Suem 118, è morto poco dopo nonostante i disperati tentativi di rianimazione. Traffico bloccato in attesa della chiusura dell'attività. Procede la Polizia locale.