PADOVA - Maher Majouri fino a un anno fa viveva nel residence Ibisco di via Altichieri da Zevio al civico 61 con la moglie Anna, originaria dell’Est Europ a, e la figlioletta . Dal piccolo appartamento del grande complesso era stato sfrattato quando aveva perso il lavoro e non era stato più in grado di sostenere le spese. L’uomo infatti era in cerca di un nuovo lavoro e spesso si spostava proprio per cercare di trovare una nuova occupazione , anche facendosi prestare il motorino, pur non potendolo guidare .

Il ricordo di Maher