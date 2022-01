Sbanda con l'auto, finisce contro il muro di una casa e provoca una fuga di metano

PIOVE DI SACCO - Poco prima delle 16 di oggi, domenica 9 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Righe a Piove di Sacco per un’auto finita contro il muro di un’abitazione che è stato abbattuto, danneggiando anche due contatori del gas: illeso l’automobilista. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza l’auto e tamponato la perdita del gas metano dai contatori fino all’intervento di un tecnico della rete gas. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale e la bonifica del luogo.