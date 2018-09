di Cesare Arcolini

PADOVA - Gravissimo incidente questa sera ain provincia di Padova. Lo schianto è accaduto poco prima delle 20 in, di fronte al distributore Q8. Coinvolte due moto entrambe finite a terra e quella di un terzo amico rimasto illeso. Uno dei motociclisti - un 24enne di- che viaggiava su una, è apparso subito in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del Suem di Padova e i medici hanno cercato a lungo di rianimare il ferito. Ma non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo l'incidente. Ferito, non gravemente al polso, anche il secondo motociclista che viaggiava su una Yamaha, travolta da unSecondo una prima ricostruzione si tratta di tre amici in sella a due moto che si sarebbero toccate in corsa. I motociclisti hanno perso il controllo del mezzo e sono caduti a terra. Uno dei tre sarebbe stato investito da un furgoncino che strava transitando lungo la strada. Sul posto a fare i rilievi la polizia stradale.La vittima aveva un fratello, Jacopo, studente universitario di Informatica, e moltissimi amici e faceva l'elettricista nell'azienda del padre.