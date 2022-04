Si schianta in moto, 46enne in condizioni disperate

Villa del Conte (Padova) Grave incidente stradale oggi, 10 aprile alle 18, in via Sega a Villa del Conte. Un motociclista di 46 anni, S.S. di San Giorgio in Bosco, mentre si trovava in sella alla sua moto, per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco è finito fuori strada. Dai primi rilievi pare che il quarantaseienne abbia fatto tutto autonomamente. E' stata esclusa la complicità di terzi. Nel tremendo impatto ha riportato gravi lesioni. Sul posto si sono portati i sanitari del Suem 118 che hanno richiesto da Padova l'intervento dell'elisoccorso. Il paziente si trova in prognosi riservata, saranno decisive le prossime ore per valutarne i margini di recupero.

L'uomo coinvolto nell'incidente è molto noto a San Giorgio in Bosco e ora tutta la comunità prega perchè possa salvarsi.