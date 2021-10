Schianto mortale alle sei di mattina: donna investita e uccisa da un'auto. Il 21enne alla guida era ubriaco Foto

PADOVA - Incidente stradale mortale questa mattina, domenica 24 ottobre 2021, intorno alle sei tra via Bembo e Lungargine Ziani, a Padova: una donna è stata travolta e uccisa da un'auto. Per la signora di 68 anni non c'è stato nulla da fare, è deceduta poco dopo lo scontro. Il conducente dell'auto è stato arrestato perché trovato ubriaco al volante, si tratta di un 21enne P.V. padovano. Sul posto suem 118 e polizia stradale.

La vittima dell'investimento è Anna Maria Stillitano, 68enne nata a Isola di Capo Rizzuto ma residente a Padova.