Schianto frontale tra furgone e camion: autista e passeggero del furgoncino muoiono sul colpo

SAN PIETRO IN GU - Uno schianto frontale tra furgone e camion, due persone morte. L'incidente è accaduto poco dopo le 6 di questa mattina, 18 luglio, lungo via Marconi davanto alla stazione ferroviaria di San Pietro in Gu. Un furgone e un camion a rimorchio si sono scontrati frontale, un impatto fatale: autista e passeggero del furgoncino sono morti. I vigili del fuoco arrivati da Cittadella hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal furgone, finito nel fossato a bordo strada, i due corpi. Si tratta di due stranieri di 28 e 36 anni. Illeso l'autista del camion. Durante i soccorsi il traffico è rimasto bloccato, le operazioni sono terminate nel giro di due ore.

