VILLA DEL CONTE - Incidente mortale oggi 29 aprile alle 18 in via Commerciale a Villa del Conte. La vittima è una ragazza di 20 anni, Paola Zonta residente a Cittadella. Al volante della sua Fiat Punto si è scontrata frontalmente con un autocarro Iveco. E' deceduta sul colpo. Rilievi a cura della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. Traffico bloccato per oltre tre ore. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dei fatti

APPROFONDIMENTI VILLA DEL CONTE Auto contro camion, morta all'istante la donna alla guida VILLA DEL CONTE Terribile schianto contro il camion, nulla da fare per una ragazza di... CAERANO Incidente mortale a Caerano San Marco: vittima una ragazza di 22 anni... PORDENONE Uccise in A28 le due cugine Sara e Jessica, l'investitore offre...