VILLA DEL CONTE - Incidente mortale oggi pomeriggio, 29 aprile, e alle 18 in via Commerciale ad Abbazia Pisani nel comune di Villa del Conte. Uno schianto tra un'auto e un camion che non ha lasciato scampo alla donna alla guida della macchina. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale della federazione del Camposampierese.