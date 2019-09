Schianto contro un'auto all'incrocio: centauro muore in ospedale

PADOVA Un motociclista è morto oggi pomeriggio a Maserà lungo a Conselvana vicino al supermercato Prix. Lo scontro con un'auto ad un incrocio poco prima delle 14.



Portato in pronto soccorso in "area rossa" il centauro è deceduto per le gravi ferite riportate: sul posto i vigili urbani di Albignasego.

Non si conoscono ancora le generalità della vittima.

