Harley-Davidson contro un'auto all'incrocio, motociclista vola sull'asfalto: è gravissimo Foto

PADOVA - Gravissimo incidente stradale ieri notte - sabato 8 aprile- poco dopo le 22 a Sarmeola di Rubano, di fronte al centro commerciale “Le Brentelle”. Si sono scontrati una Harley-Davidson e una Lancia Delta: il motociclista, L.V. 52enne di Selvazzano è finito a terra ferito grave: è in ospedale in prognosi riservata e lotta per la vita. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Polizia locale del consorzio Padova Ovest.

LA DINAMICA

La Lancia Delta, guidata da un 31enne straniero, regolare in Italia, S. S., proveniva da via Mazzini, la moto da via Brentella. L’incrocio, al confine con il comune di Padova è ripreso dalle telecamere.

Ora gli agenti del Consorzio chiariranno l'esatta dinamica dell'incidente.