CITTADELLA - Un automobilista è rimasto ferito questa mattina nello scontro tra due auto avvenuto in via Don Giuseppe Lago. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento che ha messo ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto il guidatore da una delle auto rovesciatasi su un fianco. L'uomo, rimasto ferito, è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasportato con un'ambulanza all'ospedale. L’altro automobilista è rimasto illeso. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla polizia stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Ultimo aggiornamento: 13:51

