Autoarticolato carico di bottiglie sbanda e si rovescia in strada

SAN PIETRO IN GU - Questa mattina poco prima dell’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo laper lafinitocon ilfuori dalla sede stradale, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista rimasto illeso.I vigili del fuoco intervenuti da Cittadella e Padova con due mezzi tra cui l’autogrù hanno recuperato il semirimorchio, che è stato caricato su un carello del soccorso stradale per essere portato via. Sul posto la polizia stradale di Bassano per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle ore 8 circa.