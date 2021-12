CAMPODARSEGO - Autista di bus ubriaco fradicio ieri sera, mercoledì 15 dicembre, dopo le 21, ha provocato un incidente stradale a Pontevigodarzere. Invece di fermarsi e sincerarsi dei danni arrecati, ha ingranato la marcia ed è fuggito. A debita distanza è stato seguito dagli occupanti dell'auto incidentata, che a più riprese hanno cercato di farlo accostare. L'autista, imperterrito, ha proseguito la sua marcia fino a Campodarsego, nell'area del Camposampierese. Qui si è fermato e ad aspettarlo ha trovato gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese.

L'uomo, che stava guidando un mezzo con passeggeri a bordo di una società trevigiana, dopo essere stato identificato è stato sottoposto all'esame dell'alcoltest, che ha fatto registrare una positività superiore all'1,50 g/lt. E' stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza. E' emerso che non fosse la prima volta che si imbatteva in guai con la giustizia di questa natura. Adesso gli verrà revocata la patente di guida e per ovvi motivi rischierà il posto di lavoro. Spaventati, ma tutti illesi gli occupanti dell'autobus. E' toccato ad un altro autista arrivare a Campodarsego a recuperare il mezzo e riportarlo in sede. Oltre alla denuncia e al ritiro della patente, l'indagato rischia anche una sanzione amministrativa fino a 6mila euro.