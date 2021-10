L'auto esce di strada e prende fuoco: completamente distrutta. Due feriti all'ospedale

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Grave incidente oggi pomeriggio, verso le 17.30, in via Piovega ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Un veicolo con due persone a bordo è uscito di strada in modo autonomo. E dopo la fuoriuscita, l'automobile ha preso fuoco. Sul posto sono accorsi il Suem, i pompieri e la polizia locale della Federazione del Camposampierese. La prima segnalazione parla di due persone ferite.

L'auto, una vecchia Fiat, è andata completamente distrutta. I due occupanti sono riusciti ad uscire evitando le fiamme ma, feriti, sono stati trasportati all'ospedale. (foto Polizia locale)