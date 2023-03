Finisce con l'auto nel fosso, automobilista è grave

TREBASELEGHE - Grave incidente stradale oggi 12 marzo alle 17 in via Ramo Silvelle nella frazione di Silvelle di Trebaseleghe. Per cause ora al vaglio della polizia stradale un'auto è finita dentro un fosso. Il conducente è stato liberato dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco che poi l'hanno dato in consegna ai sanitari del Suem 118.

Viste le condizioni critiche in cui versava il paziente si è richiesto l'intervento dell'elisoccorso del Suem che è arrivato da Treviso. Il personale medico dopo aver stabilizzato l'automobilista l'hanno trasportato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono considerate critiche, la prognosi è riservata. Spetterà ora alla Polizia ricostruire l'accaduto e le cause che hanno portato allo schianto. Al momento non si escludono l'eccessiva velocità, ma anche una banale disattenzione. Non sembrerebbero coinvolti ulteriori veicoli. Viabilità rallentata per consentire agli operatori di recuperare l'auto dal fosso e terminare i rilievi.