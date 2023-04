Incidente a Noventa: 85enne investita sulle strisce pedonali, finisce in ospedale

NOVENTA PADOVANA - Incidente stradale oggi 13 aprile alle 10,15 in via Roma a Noventa Padovana, non distante dal ponte del Piovego. Una donna di 85 anni residente a Padova è stata investita sulle strisce pedonali da una Lexus. Nell'impatto l'anziana è caduta rovinosamente sull'asfalto sbattendo la testa. Subito soccorsa dai sanitari, è stata ricoverata in ospedale a Padova.

Disagi alla viabilità per circa un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare l'attività. Da quanto ricostruito la Lexus condotta da A.B. sessantenne di Rovigo stava procedendo dal centro di Noventa verso Camin. Arrivato all'altezza dell'attraversamento pedonale che unisce una tabaccheria con un negozio di fiori, non si sarebbe accorto della donna, F.G. che stava attraversando la strada per tornare alla sua auto parcheggiata poco distante. L'impatto è stato inevitabile. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 e la Polizia locale di Noventa per i rilievi del caso. La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo le 11,20. La donna in ospedale è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso per valutare l'entità delle lesioni riportate nell'impatto.