Esce di strada e si accartoccia con l'auto rovesciata contro un palo: grave una donna

VILLA DEL CONTE - Esce di strada e si accartoccia con l'auto contro un palo. L'incidente è successo questa mattina, 11 aprile, alle ore 10:45 lungo la SP 58 in via Guglielmo Marconi a Villa del Conte. L'auto è finita rovesciata contro un palo di cemento, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, rimasta ferita. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Cittadella, che hanno messo in sicurezza il mezzo ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici sono riusciti a far uscire la donna alla guida che era incastrata tra le lamiere. La donna è stata poi stabilizzata dal personale sanitario del Suem per essere elitrasportata in ospedale. La polizia locale di Camposampiero ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

APPROFONDIMENTI PADOVA Incidente a Villa Dose: auto ridotta un groviglio di lamiera PADOVA La fidanzata lo aspetta per cena, ma Marco non arriverà mai:... ASIAGO Tragedia in Altopiano: Giancarlo, 65 anni, sbanda, impatta sul...