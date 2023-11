Padova. Incendio divampa al terzo piano di un palazzo alla Guizza: 15 intossicati, 18 appartamenti evacuati e in 60 fuori da casa

PADOVA - Incendio in un appartamento di un palazzo di via Pascoli, in zona Guizza a Padova. Il rogo è scoppiato in un immobile al terzo piano dello stabile alle 5 della mattinata di oggi, venerdì 17 novembre. Sono 15 le persone intossicate per aver respirato fumo, alcune di esse sono state portate in osperale.

Evacuati 18 appartamenti e 60 inquilini.

I vigili del fuoco accorsi da Padova, Abano Terme e dal distaccamento volontario di Borgoricco con 3 autopompe, l’autoscala, il carro aria e 20 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e il controllo che non vi fossero altri residenti bloccati nell’edificio. L’incendio è stato ora spento e sono in corso le operazioni di bonifica e di controllo dei danni statici. Le persone all’esterno sono assistite da personale del comune. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.