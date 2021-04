PADOVA - Principio di incendio oggi all'alba in una ex scuola elementare di Padova, in via Bajardi. Alle 6.30 i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, e hanno spento le fiamme, scaturite da coperte e cartoni utilizzati da senzatetto che di notte trovano rifugio nello stabile. Sul posto le forze dell’ordine. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa un’ora e mezza.