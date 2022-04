Incendio in una casa in zona Mortise: fiamme divampate dalla cucina

PADOVA - Incendio alle 16 di mercoledì 20 aprile in Via Madonna della Salute in zona Mortise a Padova per l’incendio divampato all’interno di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati con un’autopompa, 2 autobotti e 9 operatori, hanno prontamente spento le fiamme, evitando un incendio generalizzato. Le fiamme si sono sviluppate per cause in corso di accertamento in cucina. Danni da fumo a tutto l’appartamento. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e messa in sicurezza dell’abitazione sono finite dopo circa due ore.