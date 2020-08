SELVAZZANO - Un forte boato nel cuore della notte, poi l'intenso fumo e le alte fiamme ben visibili dalla finestra dell'appartamento ad allarmare i vicini. L'odore acre ha rapidamente avvolto l'alloggio propagandosi in tutto il piccolo condominio, mentre le fiamme hanno fatto esplodere i vetri. Una notte di paura quella vissuta dai residenti di via Carnaro a Tencarola dove è scoppiato un incendio in uno degli appartamenti al piano rialzato di un complesso residenziale.



Il rogo ha messo in fuga i due occupanti abusivi: il primo è stato poi rintracciato dai carabinieri, mentre all'interno dell'alloggio danneggiato dal fuoco i militari dell'Arma hanno rinvenuto due sacchi contenenti marijuana.



LE CAUSE

Cosa abbia innescato l'incendio è tuttora al vaglio dei vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme. Unico aspetto certo al momento è l'attività illecita di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio che si svolgeva all'interno dell'appartamento. L'allarme è scattato alle 2.50 e in via Carnaro sono arrivati i militari del Norm della compagnia di Padova, assieme alle pattuglie delle stazioni di Limena e di Selvazzano, e ai vigili del fuoco. All'arrivo delle squadre dei pompieri, accorse da Abano e Padova con due autopompe, un'autobotte e dieci operatori, tutti i condomini della palazzina di due piani con sei appartamenti si trovavano già in strada. A causa dell'intenso fumo propagatosi in tutto lo stabile una donna sudamericana di 38 anni ha riportato una lieve intossicazione, ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Padova per accertamenti.



I SOCCORSI

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere rapidamente le fiamme evitando che il fuoco si propagasse ad altri ambienti dello stabile. Gravi i danni riportati dall'appartamento che è stato dichiarato inagibile. Degli occupanti dell'appartamento, però, nessuna traccia. Certa la loro fuga: i due uomini sono stati visti allontanarsi in fretta e furia dal condominio durante le prime fasi di allerta. Ma la fuga di uno dei due è durata poco. Un'ora più tardi, mentre erano in corso le ricerche, l'operatore della centrale operativa di via Rismondo riceveva la segnalazione da parte di un equipaggio del Suem 118 che aveva appena trasportato al pronto soccorso uno straniero di nazionalità albanese con gravi ustioni su tutto il corpo. Il ferito era stato prelevato in via Siracusa, a Padova. Nel frattempo, a incendio domato, i carabinieri hanno trovato nell'appartamento di via Carnaro un passaporto intestato ad A.E., nato in Albania nel 1994, generalità corrispondenti all'uomo soccorso poco prima in via Siracusa dall'ambulanza, oltre a due sacchi contenenti 6 kg di marijuana, un bilancino di precisione, due cellulari e 1.500 euro in contanti.



LE INDAGINI

Tutto è stato sequestrato, e nei confronti del cittadino straniero è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo si trova ora ricoverato in ospedale in coma farmacologico, e a causa delle ustioni riportate nell'incendio dovrà essere sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica. I medici al momento si sono riservati la prognosi. Proseguono intanto le indagini per stabilire le modalità di innesco dell'incendio e proseguire le ricerche del secondo uomo che, con molta probabilità, si trovava in casa con il giovane albanese al momento dello scoppio dell'incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA