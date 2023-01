CAMPOSAMPIERO - Terminata la fase di sperimentazione da ieri sono ufficialmente attivi i nuovi impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche sul territorio dei dieci Comuni della Federazione del Camposampierese. Si tratta di sette sistemi automatici di controllo e rilevamento delle infrazioni semaforiche che vanno ad aggiungersi ai due già attivi a Camposampiero e a Villanova. «L’obiettivo di questo piano di sicurezza - spiega il comandante della polizia Locale della Federazione Antonio Paolocci - è quello di ridurre il numero di incidenti stradali, monitorare gli incroci più pericolosi e aumentare la sicurezza per gli automobilisti. I nuovi impianti T-red entreranno in funzione per sanzionare chi non rispetterà l’obbligo di arresto con il semaforo rosso. Complessivamente gli impianti sono in tutto nove. In sostanza si è provveduto alla sostituzione di quelli vecchi già in precedenza installati, con apparecchiature tecnologicamente più evolute che rilevano automaticamente e documentano, con prova fotografica, il passaggio vietato dei veicoli con la luce rossa del semaforo».



AGLI INCROCI

I sette impianti sono sistemati in corrispondenza degli incroci stradali a:

Borgoricco in via Desman, uno in direzione Massanzago,

l’altro a San Michele delle Badesse;

uno a Loreggiola in direzione Castelfranco Veneto,

un altro a Massanzago in via Roma e via Cornara.

Sono ben tre i nuovi dispositivi installati a San Giorgio delle Pertiche:

uno in via Trieste,

l’altro in via Piovego, direzione Villa del Conte,

l’ultimo in via Anconetta.

«Gli impianti installati svolgeranno anche una efficace azione preventiva in particolare nei confronti dell’utenza fragile (pedoni e ciclisti) - precisa il comandante Paolocci - chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale è soggetto alla sanzione amministrativa da 42 a 173 euro. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico lo vietino, è soggetto alla sanzione amministrativa da 167 a 666 euro».

Sensibile al tema della sicurezza stradale è la presidente di turno della federazione Antonella Argenti: «L’installazione e l’implementazione dei cosiddetti T-Red ha principalmente una funzione di deterrenza, oltre che di prevenzione degli incidenti e di controllo degli incroci più pericolosi del territorio, e non certamente quello di fare cassa - puntualizza la sindaca di Villa del Conte - andremo a sanzionare chi non rispetta le regole del codice della strada. È un richiamo alla responsabilità. Nei due mesi di sperimentazione dei nuovi impianti semaforici lo si è già visto in quanto gli automobilisti pongono maggiore attenzione nell’approssimarsi alle intersezioni controllate».