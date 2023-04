DUE CARRARE (PADOVA) - È iniziato nel primo pomeriggio di ieri il tam tam tra i telefoni dei carraresi allarmati dalla mancanza di acqua corrente nelle loro case. Alle 14 circa, infatti, un importante guasto all'acquedotto ha privato la maggior parte degli abitanti del Comune, comprese le frazioni, dell'acqua con cui lavare i piatti o far partire le lavastoviglie. Nel giro di pochi minuti è stato diramato il tempestivo messaggio da parte del sindaco Davide Moro, diffuso dagli amministratori e dai tecnici comunali: «A seguito della rottura sulla conduttura principale in via Conselvana, buona parte del Comune di Due Carrare è senza acqua - hanno informato gli addetti ai lavori - Acquevenete sta lavorando per aprire un bypass e dare un po' di acqua in attesa della riparazione». Come da avvertimento, infatti, già a metà pomeriggio nella gran parte delle case del territorio comunale i rubinetti hanno ripreso a funzionare, seppur con un flusso meno potente del solito.

Niente acqua: disagi per famiglie e attività

A spiegare l'accaduto è stato il primo cittadino: «Come detto, si è rotta una delle condutture più grandi tra quelle che portano l'acqua a quasi tutto il comune. Non è stato un semplice tubo, ma un condotto che ha messo in difficoltà oltre il 90% delle famiglie del nostro territorio». Diversi i disagi soprattutto per quel che riguarda le aziende o, comunque, quanti con l'acqua ci lavorano. «Ho ricevuto diverse telefonate e mi sono mantenuto in contatto con alcune aziende per capire come fosse la situazione. Parlo anche di laboratori di pasticceria o bar, ad esempio. Ovviamente per loro è stato un grosso disagio - si rammarica il sindaco Moro - ma ho avuto modo di sincerarmi anche del fatto che chi di dovere stesse facendo del suo meglio per ripristinare la situazione ottimale». Il riferimento è ovviamente al fornitore: «Acquevenete è stata lungimirante da questo punto di vista - ricorda Moro - creando questo bypass qualche anno fa, ha dato modo di drenare acqua da Padova e Maserà, portando nuovamente, nel giro di un'ora circa, a casa dei miei concittadini un po' d'acqua, seppure non con la pressione standard. Questo significa che soprattutto per gli appartamenti nei piani più alti dei condomini la situazione non è tornata nella norma, ma si sta lavorando al fine di ridare a tutti il flusso regolare». Se i lavori di ripristino della conduttura sono stati iniziati immediatamente allo scopo di fornire a tutti l'acqua già nella serata di ieri, il peggio sembra essere passato. «Nel peggiore dei casi dovrebbe risolversi tutto entro 24 ore, ma tendiamo a scongiurare questa eventualità, vista la rapidità con cui si è mosso il servizio di riparazione, oltre al bypass che ha tamponato l'emergenza. Di certo non si è trattato di un guasto di poco conto».