Gran Galà dello Sport Paralimpico ad Abano: premi ai 17 atleti e gli 8 tecnici medagliati a Tokyo

ABANO T. (Padova) - I 17 atleti e gli 8 tecnici veneti che sono stati tra i maggiori protagonisti delle recenti Paralimpiadi di Tokyo e hanno trascinato l'Italia ai vertici della classifica mondiale per Nazioni, saranno festeggiati martedì 28 settembre dalle 18 in occasione della 3. edizione del Gran Galà dello Sport Paralimpico del Veneto in programma all'hotel Alexander Palace di Abano Terme, in Via Martiri d'Ungheria. Da rilevare che delle 69 medaglie conquistate dagli atleti italiani, 26 portano la firma del Veneto e addirittura 21 dal settore nuoto.

Ad annunciare l'organizzazione della cerimonia delle premiazioni è stato il presidente del Comitato Paralimpico Italiano (Cip) del Veneto, Ruggero Vilnai. Durante il 3. Gran Galà dello Sport Paralimpico saranno consegnati i prestigiosi riconoscimenti e tra loro le "Onorificenze Paralimpiche 2019", il Premio "La Vittoria Alata" agli atleti del settore che hanno conquistato titoli mondiali ed europei durante la stagione agonistica 2019, il Premio "Alla Carriera Offcarr" all'atleta veneto che ha conseguito straordinari risultati nel corso della carriera sportiva e il Premio denominato "L’Olimpo" a chi, come ha precisato Vilnai, "si è particolarmente distinto per l’impegno profuso nella promozione ed incarni i valori del nostro movimento".

Per l'occasione e nel rispetto dei protocolli legati al Covid all’accoglienza sarà chiesto di esibire il Green Pass e la consegna dell’autodichiarazione.