PADOVA - Al via la seconda settimana di GirovagArte, il palinsesto culturale dell'estate padovana che arriva nei quartieri a bordo di un truck, con numerosi eventi ospitati anche nei parchi cittadini e nelle biblioteche. Tutti gli spettacoli sono gratuiti con obbligo di prenotazione. Dal mercoledì la rassegna sbarca alla Guizza con grandi protagonisti: Gianluigi Carlone, leader e frontman della Banda Osirism, ma anche Lorenzo Maragoni campione mondiale di Poetry Slam ed Edoardo Zaggia autore di "Ho paura delle suore". Anche quest'anno grande attenzione è data alla solidarietà. Grazie al progetto GirovagArte Solidale, infatti, verranno raccolti fondi a favore dell'Istituto Oncologico Veneto.

Gli appuntamenti

Si inizia con la pellicola di Roberto Andò "La stranezza" protagonista della serata (ore 21:15) di mercoledì a Piazzale Cuoco. Un momento dedicato al cinema all'aperto organizzato da Cinerama che quest'anno attraverso le pellicole di autori del cinema ha l'obiettivo di indagare il rapporto tra cinema e arte. L'omaggio per l'ottantesimo genetliaco di Verga è l'occasione per un ritorno in Sicilia di Luigi Pirandello, interpretato da Toni Servillo. Con lui i bravissimi Ficarra e Picone. Spazio al Teatro Famiglie, di giovedì, con lo spettacolo "Cappuccetto blues" della compagnia teatro Invito per la regia di Luca Radaelli. La celebre fiaba raccontata (e cantata) dal punto di vista dei lupi. Gianluigi Carlone, leader e frontman della Banda Osiris, insieme a Castellani animeranno la serata di venerdì 14 luglio. Un concerto spettacolo adatto ad ogni pubblico ed ogni situazione. Il repertorio estremamente vario, all'insegna del divertimento e della poesia, prevede brani originali e musiche di vari autori, reinterpretate ma fedeli all'originale, da Paoli a Bizet, alla Tintarella di luna in giapponese. Il campione italiano e mondiale di Poetry Slam, Lorenzo Maragoni, sarà sul palco del truck a piazzale Cuoco sabato 15. La Poetry Slam è un'arte che trova nella parola la propria amica più fedele e nel sodalizio tra poesia e performance la propria dimensione. Domenica alle ore 18 il Parco degli Alpini ospiterà il secondo appuntamento di GirovagArte Junior. Alle 18.30 l'associazione Vox Artes propone una passeggiata culturale alla scoperta dei tesori del quartiere Guizza. La giornata termina al Campo dei girasoli con format GirovagArte Off. Protagonisti del secondo appuntamento, martedì 20, gli incontri con l'autore con Edoardo Zaggia e Alberto Sacco. Per informazioni 348 4410815 o info@girovagarte.com. Biglietti disponibili su eventbrite.com.