Dalle passerelle ai grandi eventi organizzati dalla sua agenzia, poi la rinascita di uno storico locale bassanese ed ora eccola sul grande schermo. Sta nascendo un'attrice? Non rimane che attendere il 14 febbraio quando nei cinema uscirà il nuovo film di Giovanni Veronesi che si intitola "Romeo e Giulietta". Una piccola parte è affidata a Giada Sgarbossa, 35enne, mamma di Cittadella, originaria del Brasile.

LA STORIA

«Il maestro mi ha scritto in Instagram questo messaggio - racconta Giada - "Ciao Giada sono Giovanni Veronesi. Sto cercando un'attrice veneta nera. Se ti interessa mandami un messaggio e dimmi a chi devo far chiamare per avere un incontro". Con molta sincerità ammetto che ho risposto in modo abbastanza sfuggente e poco interessata. Poi mi sono resa conto che magari poteva essere un'esperienza che non ho mai fatto». Era l'11 maggio scorso. Giada invia il suo video dove recita le battute indicate dal regista. «Poi mi hanno confermata dicendomi che a settembre sarebbero state inviate le date delle riprese e nel frattempo mi avevano il contratto da firmare. Non ci credevo - rivela - ma allo stesso tempo continuavo a non dare peso a questa cosa perché ero presa dalla mia attività con la mia agenzia, il mio locale e la vita da mamma. Volevo addirittura farmi sostituire, ma mi ha contattata personalmente il regista dicendomi che ci teneva molto ad avere proprio me e non qualcuna "a sostituirmi". Questo mi ha lusingata e così ho deciso di provare questa esperienza che, a cose fatte, è stata meravigliosa».



Giada ha girato a Roma, i set sono stati nel Teatro Torlonia, a Villa Borghese e Trinità dei Monti, e poi al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto. Un cast assolutamente di livello: Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Maurizio Lombardi Serena De Ferrari, Domenico Diele, Margherita Buy, Geppi Cucciari ed altri.



«Interpreto Miriam, una truccatrice veronese, quindi con la cadenza veneta, che decide di partecipare al provino per il ruolo di Giulietta. Cosa abbastanza esilarante viste le mie caratteristiche fisiche diciamo e appunto la mia parte "gioca" su questa mia convinzione e sullo stupore delle truccatrici quando mi vedono al provino - continua Giada - Nello specifico la mia truccatrice è Geppi e la mia parte nel film è assieme a lei. Recito un paio di battute, pochi minuti, ma per me è stata un'esperienza stupenda. Ho avuto l'onore di preparare la mia battuta ripetendola proprio con il regista. L'ambiente, il set, il dietro quinte di un film, quante persone ci sono e tutta la produzione di un film, l'organizzazione, i colleghi. E' un'esperienza che porterò nel cuore e che non mi pentirò mai di aver provato a vivere. Poi chi lo sa, magari è l'inizio di una nuova carriera? Sognare non costa nulla».



LA FELICITÀ

Insomma, pensando che Giada voleva dire no, col senno di poi sarebbe stato un enorme errore. Nel frattempo lei continua a sviluppare i sogni già concreti: Giadimodagency, l'agenzia di modelle, comunicazione ed eventi che ha fondato dieci anni fa grazie alla sua ventennale esperienza come modella professionista e po il locale riportato in vita due anni fa, lo storico Shindy a Bassano del Grappa, che ha chiamato Ex (club & events), dove realizza tutto quello che ha in mente per feste aziendali e private con l'obbiettivo di creare eventi sempre esclusivi e differenti cercando di arrivare ad avere tra gli ospiti, personalità internazionali e vip. Nel curriculum Giada ha aggiunto adesso questa esperienza che solo il tempo dirà se è stata una eccezione. C'è un particolare: nel film, oltre alla debuttante Giada, c'è un'altra cittadellese. E' l'attrice professionista Stella Sabbadin.