Mici uccisi, gli animalisti manifestano a Padova: «Oggi sono i gatti, domani gli esseri umani»

PADOVA - «Oggi sono i gatti, domani gli esseri umani». La preoccupazione per quanto sta accadendo all'interno dei cancelli del civico 119 di corso Milano è palpabile. Questo pomeriggio, 30 luglio, il gruppo Cento per cento animalisti ha indetto un sit-in. Perché? Per i gatti assassinati.

I condomini del civico 119 si prendono cura di una colonia di gatti. Ma da un anno a questa parte una ventina ha fatto una brutta fine. Qualche micio è sparito, altri sono stati trovati feriti o addirittura morti. Un esempio di crudeltà difficile da digerire e si sta cercando il colpevole.

APPROFONDIMENTI PADOVA «Oggi sono i gatti, domani gli esseri umani»:...

«Siccome la colonia si trova all'interno dei cancelli del condominio non serve Sherlock Holmes per capire che il responsabile o i responsabili di questo eccidio abitano qui dentro - accusa Sandro, uno dei manifestanti - Che motivo può avere una persona per ammazzare 20 gatti? Una persona normale nessuno ma psicopatici ce ne sono tanti. Oggi sono i gatti, domani gli esseri umani».