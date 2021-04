Inizia la gara di ciclismo e si accascia: 70enne in gravi condizioni

TEOLO - Colto da malore mentre concorre a una gara di ciclismo sui colli, 70enne trasportato in elisoccorso all'ospedale di Padova in gravi condizioni. E' successo stamattina alle 10 a Teolo, in via Repoise, nella frazione di Montemerlo.

L'uomo si è accasciato a terra dopo pochi minuti che aveva iniziato la sua performance agonistica in bicicletta.