Galliera Veneta, incidente domenica 2 ottobre: schianto fra auto, due feriti gravi

GALLIERA VENETA (PADOVA) - Incidente stradale all'alba di oggi, domenica 2 ottobre 2022, in via Monte Grappa a Galliera Veneta. A scontrarsi una berlina Mercedes e una Smart, feriti entrambi i conducenti delle vetture, gravissimo quello della Smart.

Lo schianto è accaduto alle 4.40. I pompieri, arrivati da Cittadella, hanno messo in sicurezza le auto ed estratto dalla Smart il conducente, che è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferito in codice rosso in ospedale. Assistito dai sanitari anche l’altro autista, trasferito pure lui in pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate con le prime luci dell’alba.