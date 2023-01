LIMENA - Ci sono muri che sorreggono una targa in ricordo di chi non c'è più, che ritraggono i volti di chi se n'è andato nel fiore degli anni. Muri che raccontano storie, fissano momenti, anche dolorosi, nella memoria di chi li ha vissuti. Angoli di territorio che mantengono vivo il ricordo dell'amica scomparsa, e dove gli amici amano ritrovarsi, amano deporre un mazzolino di fiori nell'anniversario della sua morte. Ma ciò non è stato possibile per gli amici di Eleonora Bettella, morta tragicamente all'età di 15 anni il 17 gennaio del 2008. E gli stessi amici che 15 anni fa hanno condiviso l'immenso dolore per la morte dell'amica, martedì sera hanno voluto deporre un mazzo di fiori sopra al muretto del campetto, luogo d'incontro dei giovani di Limena, dove c'è la targa che ricorda Eleonora. Ma quel mazzo di fiori il giorno dopo non c'era già più. Un gesto che ha profondamente addolorato e lo sfogo sui social degli amici è stato immediato.

Rubati i fiori in ricordo di Eleonora

«Ieri sera volevamo ricordare Eleonora, a 15 anni dalla sua morte, nel campetto che oggi è a lei dedicato. Era un mazzo di fiori molto semplice, un gesto simbolico chiaro, ma una cosa importante per tutti noi. Quei fiori oggi non ci sono più. Spero abbiano abbellito e non di poco il salotto di qualcuno ma soprattutto, spero che a nessun altro possa capitare una cosa così triste». Uno sfogo che il sindaco Stefano Tonazzo ha raccolto, facendo deporre subito un altro mazzo di fiori sotto alla targa. «Ieri sera un gruppo di amici ha ricordato Eleonora, a 15 anni dalla sua scomparsa, nel campetto che oggi è dedicato a lei. Il mazzo di fiori deposto è stato rubato o comunque oggi non era al suo posto - ha commentato il sindaco -. Gesto inqualificabile. Sono venuto a sapere dell'accaduto dai social e ho deciso immediatamente di far deporre un nuovo mazzo di fiori, a mie spese, a nome mio e di tutta l'amministrazione». Perché il campetto vicino alla scuola media è il luogo di ritrovo dei giovani, ma è anche il luogo che ricorda chi non c'è più, di chi se n'è andato prematuramente.

La memoria

«Qui dove tutto è iniziato, qui dove sempre sarai» è la scritta voluta nella targa in memoria di Eleonora Bettella che gli amici le hanno dedicato nell'estate del 2020 e che campeggia sull'ingresso del campetto che si affaccia su via Dante Alighieri. Ma il muro del campetto ricorda Eleonora già dal 2008. Primi fra tutti sono stati proprio gli amici a volerla ricordare, e subito dopo la sua morte hanno chiesto al Comune il permesso di dedicarle un murale. Tanto il dolore per la perdita dell'amica sempre sorridente, che sul muretto di recinzione del parco giochi vicino alle scuole medie Beato Arnaldo, chiamato da tutti campetto, le è stato dedicato il dipinto. Il suo volto è incorniciato dai capelli castani e accanto c'è una rosa rossa. Poi, purtroppo, nel 2015 la morte di Giancarlo Lovisetto stroncato dalla malattia a soli 29 anni. E i giovani dell'associazione culturale VIII Miglio non l'hanno mai dimenticato. Nell'estate del 2016 i ragazzi dell'associazione hanno organizzato un progetto di street art che ha coinvolto alcuni coetanei del paese. Una lezione con il supporto di un writer che ha insegnato tecniche e storia della street art. Con l'occasione è stato sistemato il muretto e ridisegnati i due volti di Giancarlo e Eleonora. Murales che purtroppo qualche anno fa è anche stato imbrattato, fortunatamente le scritte avevano risparmiato i due volti, un gesto che aveva profondamente addolorato gli amici e i ragazzi dell'VIII Miglio che avevano ricordato che il muro era stato dipinto per memoria e affetto, coinvolgendo persone che si avevano messo creatività e passione.