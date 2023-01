Rubano le carte di credito e prelevano quasi 3 mila euro: rintracciati e denunciati

PADOVA/TREVISO - Sono stati denunciati un 50enne della provincia di Treviso e un 39enne della provincia di Padova, entrambi con precedenti, perché ritenuti responsabili in concorso tra loro di furto di due carte di credito, rubate dalla borsa di una donna di Pesaro: l'aveva lasciata nella propria auto. A denunciarli sono stati i carabinieri della stazione di Pergola, Pesaro e Urbino.

Era il 4 ottobre scorso quando la donna ha parcheggiato la propria auto in piazza Brodolini. L'ha chiusa a chiave ed è andata in piscina. Quando è tornata ha trovato lo sportello forzato e dalla borsa mancavano due carte di credito da cui in serata sono stati fatti due prelievi per un totale di 2.850 euro presso una banca di Padova. La donna prima di entrare in piscina aveva notato due uomini gironzolare nel parcheggio e il dettaglio lo ha riferito ai carabinieri.

I militari dell'Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della banca ma i due soggetti avevano cappucci e mascherine per cui erano irriconoscibili. Incrociando le immagini anche di altre teleamere e gli archivi i carabinieri sono arrivati ai due colpevoli.