PADOVA - Cugine e dipendenti del Pam di Corso Milano per quasi due anni, dal 2018 al 2019, avrebbero rubato all'interno del supermercato dove lavoravano. Il pubblico ministero Sergio Dini titolare delle indagini, ha iscritto nel registro degli indagati G.R. di 24 anni e R.R. di 26 anni, entrambe accusate di furto aggravato continuato.



Le due, secondo l'accusa, alla fine di ogni turno rubavano qualsiasi tipo di prodotto posizionato sugli scaffali del market. In particolare avrebbero arraffato generi alimentari. Ma non sempre si sarebbero comportate come semplici ladre: avevano infatti escogitato anche una tecnica più sofisticata. Sempre alla fine del turno, riempivano il carrello della spesa e poi andavano in cassa per pagare. Ma non versavano mai il corrispettivo dei prodotti presi, ma bene al di sotto della metà emettendo comunque un regolare scontrino fiscale. La direttrice del supermercato però ha iniziato ad accorgersi di qualcosa di strano, ammanchi di prodotti non giustificati. Insospettita, a metà del mese di dicembre dell'anno scorso, ha analizzato una serie di immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato all'interno del market. Ed ha avuto ragione, perchè ha sorpreso le due dipendenti con le mani nella marmellata.



Le due domenica 15 dicembre 2019, ancora una volta intorno alle 21 alla fine del turno, hanno rubato merce dagli scaffali per un valore complessivo di oltre 65 euro. Poi sono andate in cassa a pagare, ma hanno lasciato poco meno di 20 euro emettendo regolare scontrino fiscale. Gli addetti alla sorveglianza hanno allora chiamato il 113 e in Corso Milano è intervenuta una pattuglia della polizia. Le cugine sono state accompagnate in Questura e denunciate a piede libero. Ed è da questo momento che sono scattate le indagini da parte della Procura. Adesso gli inquirenti dovranno capire quanto le due commesse infedeli hanno rubato nel corso di due anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti avrebbero arraffato merce per migliaia di euro. In pratica si facevano la spesa gratis. E durante le immagini è emerso come le due giovani, già in passato, siano state allontanate da un'altra catena di supermercati dove lavoravano. Non sono però ancora chiari i motivi di questo primo allontanamento. Intanto Pam ha già provveduto al loro licenziamento.

M.A. © RIPRODUZIONE RISERVATA