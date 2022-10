PADOVA - Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi in via Santa Maria in Conio, a Padova per l’incendio sul terrazzo di un’abitazione.



Evacuato per il denso fumo l’intero stabile che aveva coinvolto le abitazioni sovrastanti.

Sul posto due squadre del comando di Padova che hanno terminato l’intervento intorno alle 16, nessuna persona è rimasta coinvolta