Fuma uno spinello in stazione, perquisito in tasca aveva quattro grammi di "erba"

CAMPOSAMPIERO - Emergenza degrado in stazione a Camposampiero. Nel corso di un servizio di pattugliamento gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese hanno intercettato un cittadino romeno di 40 anni che alla vista del personale in divisa ha gettato ha terra uno spinello e ha cercato di defilarsi. Una volta bloccato e perquisito, sono spuntati dalle tasche del suo giubbotto quattro grammi di marijuana e tutto il necessario per fumare. E' stato accompagnato negli uffici del Comando e segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. La droga e l'attrezzatura rinvenuta è stata sequestrata. E' il quarto sequestro di sostanze stupefacenti che gli agenti del comandante Antonio Paolocci mettono a segno dall'inizio dell'anno. Preoccupato il presidente della Federazione e sindaco di Santa Giustina in Colle, Moreno Giacomazzi: «Ci troviamo di fronte ad una situazione preoccupante che sta diventando sempre più ricorrente nel nostro territorio. Dobbiamo difendere i nostri giovani per tenerli il più possibile lontano dalla dipendenza da droghe».