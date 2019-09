È morto Tagliaferri, candidato alle utlime comunali e storico deejay

di Gabriele Pipia

PADOVA - C'è chi lo chiamava Zio Fulvio, ricordandolo come, e chi si era legato a lui soprattutto negli ultimi anni di attività politica. Tutti, in ogni caso, ora spendono parole d'affetto: «Persona splendida, di una straordinaria generosità». Ieri pomeriggio alle tre e mezza è stato trovato senza vita nel suo studio di Selvazzano, impegnato nel settore della sicurezza sul lavoro e anima di Coalizione Civica, con cui si era candidato alle ultime elezioni amministrative di Padova. La tragedia è stata scoperta dai colleghi al rientro della pausa pranzo. La sua salma è già stata posta a disposizione dei famigliari per il funerale.